Serie A, Simonelli non ha dubbi: «Scene come quella di sabato scorso non fanno bene al calcio»

Serie A, Simonelli parla del Var a chiamata: «Scene come quella di sabato scorso non fanno bene al calcio». Le dichiarazioni

Durante il Gran Galà del Calcio, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli ha fatto il punto sulla possibile sfida tra Milan e Como a Perth. Ha chiarito lo stato delle trattative, sottolineando come la trasferta in Australia rappresenterebbe una grande opportunità di visibilità e crescita per il calcio italiano.

Simonelli ha poi affrontato un altro tema di grande attualità: l’introduzione del Var a chiamata anche in Serie A, sulla scia di quanto già sperimentato in questa stagione di Lega Pro.

Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, hanno aperto nuove prospettive sia sul fronte internazionale che su quello regolamentare del campionato.

VAR A CHIAMATA – «A me piacerebbe molto portarlo in Serie A. Scene come quella di sabato scorso non fanno bene al calcio. Io vedo il Var a chiamata come un’innovazione positiva che in quest’anno di sperimentazione in Lega PRO, sta andando molto bene».

