Serie A, il Sassuolo batte il Parma: neroverdi ancora in corsa per l’Europa

Il Sassuolo supera il Parma e rimane in corsa per un posto in Europa: al Tardini termina sul risultato di 3-1

Nel match della domenica di questa penultima giornata di Serie A, il Sassuolo si impone al Tardini contro il Parma con il risultato di 3-1. I neroverdi restano in corsa con la Roma per un posto in Conference League e si giocheranno tutto con la Lazio.

Ospiti avanti con Locatelli su rigore al 25′ del primo tempo. Inutile poi il pari di Bruno Alves, visto che nella ripresa gli uomini di De Zerbi si portano a casa i tre punti con Defrel e Boga.