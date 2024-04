Serie A, pareggio per il Bologna contro l’Udinese: la classifica aggiornata dopo il pareggio dei rossoblù

Stop per il Bologna di Thiago Motta, che non riesce ad agganciare la Juventus in classifica e pareggia con l’Udinese per 1-1, rimanendo fermo al quarto posto. La classifica aggiornata

Inter 89*

Milan 70*

Juventus 65*

Bologna 63*

Roma 58

Lazio 55*

Atalanta 54**

Napoli 52

Fiorentina 47**

Torino 46*

Monza 44*

Genoa 39

Lecce 36*

Cagliari 32

Hellas Verona 31*

Empoli 31

Frosinone 31*

Udinese 28*

Sassuolo 26*

Salernitana 15*

*una partita in più

** una partita in meno