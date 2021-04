Serie A, pareggio all’Olimpico: tra Roma e Atalanta finisce 1-1

Finisce qui la sfida di Serie A all’Olimpico tra Roma e Atalanta: pareggio per 1-1 tra le due squadre in corsa per la Champions

Termina con un pareggio lo scontro diretto dello Stadio Olimpico tra Roma e Atalanta: la gara valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A tra queste due squadre termina 1-1.

In rete Ruslan Malinovsky e Bryan Cristante, per un match ricco di tensione e conclusosi anche con due cartellini rossi, per Robin Gosens e Roger Ibanez. Termina dunque con un pareggio una sfida fondamentale per la corsa Champions: adesso, una tra Napoli e Lazio cercherà di approfittarne.