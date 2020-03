Serie A, Paratici: «Avanti con le autorità competenti»

Il DS della Juventus espone nel pre partita la posizione della società riguardo la diatriba tra Lega e Assocalciatori

Sta dando molto adito, all’interno dell’ambiente calcistico, lo scontro tra Lega ed AIC per la prosecuzione o meno del campionato.

Nel pre partita di Juventus-Inter, il responsabile bianconero Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso al riguardo: «Come noi rispetteremo quello che le autorità competenti ci diranno di fare. I calciatori è chiaro che vorrebbero giocare, come tutti noi, in condizioni diverse. Allo stesso tempo capiscono che la condizione è quella che è, dobbiamo accettarla e dobbiamo cercare di fare di tutto per farla passare nel minor tempo possibile con comportamenti responsabili.Di strano c’è un po’ tutto. Un clima surreale, un po’ triste giocare a calcio in queste condizione. E’ triste per i tifosi che non ci sono, è triste per i calciatori perchè vivere un evento come questo, come anche Samp-Verona o Milan-Genoa, è sempre triste».