Serie A, una panchina in bilico: Lazio diretta interessata

Una panchina della Serie A è in bilico con il suo allenatore a rischio esonero, ecco perché la Lazio è una diretta interessata

Non diverte, non covince e sfortunatamente manco vince l’Hellas Verona di Marco Baroni. Dopo un inizio di campionato tutto sommato positivo, nella giornata di ieri è arrivata (fuori casa con il Genoa) la quinta sconfitta consecutiva. Scavalcati dal Cagliari gli scaligeri sono ora in piena zona retrocessione, così come sarebbe a rischio esonero il loro allenatore. La panchina dell’ex Lecce infatti, come riportato da Tuttosport è ora in bilico, e restano i dubbi se tornerà a sedersi tra le mura del Bentegodi dopo la sosta.

Qualora così fosse, ecco dunque che la Lazio potrebbe diventare una diretta interessata del percorso di Baroni ed i suoi giocatori. Dopo la pausa Nazionale difatti, i veneti affronteranno Lecce, Udinese e infine proprio il club biancoceleste. Resta da capire chi in quel momento (il 9 di dicembre) sarà il condottiero dell’Hellas Verona.