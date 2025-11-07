 Serie A, dopo De Rossi al Genoa un altro club ha scelto il nuovo allenatore! Adesso è ufficiale, le ultimissime
Mp Firenze 22/09/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: gol Albert Gudmundsson

Serie A, dopo l’arrivo di De Rossi al Genoa anche un altro club annuncia il nuovo tecnico: è ufficiale, ecco gli ultimi aggiornamenti

La Fiorentina apre un nuovo capitolo dopo un periodo difficile: cinque giorni dopo la sconfitta con il Lecce, che ha sancito dieci gare di campionato senza vittorie, e tre dall’esonero di Stefano Pioli, il club ha scelto di cambiare guida tecnica.

Dopo l’interim affidato a Daniele Galloppa per la sfida di Conference League persa in Germania contro il Mainz, i viola hanno ufficializzato l’arrivo di Paolo Vanoli, ex allenatore di Torino e Venezia. Il tecnico ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo per l’anno successivo.

COMUNICATO ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi.

