Napoli, la vittoria della Lazio condanna Calzona: ADDIO Europa League

Con la vittoria della Lazio il Napoli dice addio alla possibile qualificazione in Europa League: i partenopei hanno solo più un obiettivo

Con la vittoria della Lazio contro l’Empoli il Napoli vede sfumare l’obiettivo qualificazione in Europa League per la prossima stagione. Complice anche il ko di ieri al Maradona con il Bologna, i partenopei scivolano a 8 punti dai biancocelesti.

Per la squadra di Calzona, in piena crisi, rimane solo la Conference League per rigiocare in Europa la prossima stagione: alle sue spalle però ci sono la Fiorentina e il Torino che scalpitano: in particolare i viola – finalisti proprio di Conference – hanno un solo punto di ritardo sui campani e ben due partite in meno.