Serie A, i momenti top dell’ultima giornata: c’è il gol di Caicedo – FOTO

Con un post su Instagram, la Serie A ha mostrato le immagini dei momenti migliori dell’ultima giornata: c’è anche la rete di Caicedo

La 27esima giornata di campionato si è conclusa ieri sera: la Lazio, che venerdì pomeriggio ha battuto in casa il Crotone per 3-2, è riuscita a strappare qualche punto alle dirette concorrenti per il posto in Champions League.

Con un post sul proprio profilo Instagram, la Serie A ha mostrato i migliori momenti delle gare dell’ultimo fine settimana: tra questi, c’è anche l’esultanza di Felipe Caicedo alla rete che ha regalato la vittoria ai biancocelesti. Con il graffio della Pantera, la Prima Squadra della Capitale ha ritrovato la vittoria e ha ricominciato nella sua corsa.