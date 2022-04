Serie A: Milan e Napoli avvisate, l’Inter è tornata al 2021

Le vittorie contro Juventus e Verona hanno rilanciato l’Inter in ottica scudetto. Milan e Napoli sono avvisate

Notizia flash dalla Serie A: l’Inter è (forse) definitivamente tornata. I tifosi nerazzurri preferiranno sussurrarlo a bassa voce, ma la sensazione è stata netta ed evidente per chiunque abbia visto la sfida di San Siro contro l’Hellas di Igor Tudor.

A distanza di un paio di mesi da quel famigerato derby perso di rincorsa, Handanovic e compagni sembrano essersi mentalmente sbloccati. Ed è indiscutibile che la vittoria arraffata in qualche modo all’Allianz Stadium sia stata quell’effetto shock rigenerante e “formattante”.

Affamata e travolgente in particolare nella prima frazione la squadra di Simone Inzaghi, esattamente come aveva abituato tutti lo scorso autunno, in un finale di 2021 che sembrava preludere a un 2022 in carrozza o giù di lì in chiave Scudetto.

Dzeko fulcro della manovra offensiva, Brozovic e Skriniar spina dorsale imprescindibile, Barella di nuovo trottolino imprendibile. E con un Perisic che così travolgente e concreto forse non lo si era mai visto in tutta la sua gloriosa carriera.

