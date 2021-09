Serie A, Marani: «4 sopra la Juve, ecco dove metto la Lazio»

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulle favorite in campionato, ecco le sue parole

«In questo momento, a mio avviso, il Milan, l’Inter, il Napoli e Atlanta sono più forti della Juventus. La squadra di Gasperini ha problemi difensivi ma ha un agonismo che non ha nessun altra. Nel secondo gruppo, oltre alla Juve, inserisco Roma e Lazio, ma ci aggiungo anche la Fiorentina. Ad ogni modo, per numeri e prestazioni, il Napoli è sopra tutti. L’unica incognita è la continuità che andrà verificata. Ovvio che l’unica che manca in questa foto di inizio stagione è la Juventus».