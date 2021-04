Serie A, l’Udinese batte il Benevento e infiamma la lotta per la salvezza

E’ finito il lunch match della 33esima giornata del campionato di Serie A: l’Udinese batte in trasferta il Benevento per 4-2

Procede la 33esima giornata del campionato di Serie A. Finisce qui il lunch match della domenica con la vittoria dell’Udinese in trasferta contro il Benevento. I bianconeri sconfiggono i campani per 4-2, grazie alle reti di Molina, Arslan, Stryger Larsen e Braaf; a nulla sono valsi i gol di Viola e Lapadula per i campani.

Questo risultato, dunque, infiamma ancora di più la lotta per la salvezza in fondo alla classifica. Infatti, se il Cagliari battesse la Roma nel match di domani alle 18.00, raggiungerebbe il Benevento e 31 punti, rimettendo di nuovo tutto in discussione. Il campionato si fa sempre più intrigante.