Serie A, tensione in Lega: Dal Pino rifiuta la richiesta di Lotito

Serie A, momenti di tensione ieri nella stesura del protocollo da parte della Lega insieme al Comitato tecnico-scientifico

Non sono mancate le tensioni nella giornata di ieri durante le trattative tra Lega e il comitato scientifico per la revisione del protocollo. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti prima dell’invio alla Federazione del testo preparato dalla Lega, il presidente della Lazio Lotito ha chiesto di poterne prendere visione.

Richiesta declinata da Dal Pino che altrimenti avrebbe dovuto accogliere ogni richiesta anche da parte delle altre società.