Serie A, l’Inter richiama a Milano gli stranieri: lunedì in Italia

L’Inter decide di richiamare all’appello tutti i giocatori che erano tornati nei loro paesi dopo la quarantena forzata

Appena finita la quarantena forzata iniziata dopo la notizia della positività di Rugani, l’Inter aveva accordato il permesso ai giocatori stranieri di poter tornare in patria dalle loro famiglie.

Oggi, come ha riportato l’ANSA, la società di Milano avrebbe richiamato i calciatori nel capoluogo lombardo entro lunedì. Dopo il rientro ci sarà un isolamento domiciliare di 15 giorni in modo tale da poter essere pronti ad un eventuale rientro in campo.