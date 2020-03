Serie A, Atalanta sul velluto con il Lecce: 2-7 finale, brivido Ilicic

Serie A, termina con la vittoria per gli ospiti la gara tra Lecce ed Atalanta. Brivido finale per Ilicic per via di una botta al ginocchio

Terminata la prima delle due gare di Serie A di questa domenica, che ha visto l’Atalanta trionfare in casa del Lecce. I nerazzurri, avanti per 2-0, hanno subito la rimonta dei padroni di casa, con il primo tempo terminato 2-2. Si scatenano gli ospiti nella ripresa, che realizzano ben 5 reti, terminando la partita sul risultato di 2-7. Da segnalare la rinascita di Zapata, autore di una tripletta, e la gran prestazione di Ilicic, con 1 gol e 2 assist. Proprio lo sloveno, a 10 minuti dalla fine, ha subito una forte botta al ginocchio, costringendo Gasperini al cambio forzato. Il giocatore uscendo ha zoppicato vistosamente, le condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, in vista dell’impegno di sabato contro la capolista Lazio.

Matteo Pesce