Serie A, la Lazio sorride a fine giornata

La giornata di Serie A prevedeva tre scontri di alta classifica: la Lazio sorride insieme alla Juventus campione d’inverno

Per chiudere la 18^ giornata manca solo il Monday Night tra Parma e Lecce, ma ai fini dell’alta classifica non cambia nulla e quindi si può fare un bilancio del turno.

Per la Lazio si presentava una giornata difficile, ma allo stesso tempo fortunata visto che si presentavano due scontri diretti importanti ed inevitabilmente qualcuno si sarebbe dovuto fermare. I biancocelesti hanno vinto la dura sfida contro il Napoli e hanno conquistato tre punti fondamentali per la corsa Champions, allontanando ancora di più i partenopei dal gradino più basso del podio. L’anticipo del sabato sera vedeva in programma la sfida tra le due armate nerazzurre, Inter ed Atalanta: il pareggio finale è stato il miglior esito che la squadra di Inzaghi potesse sperare, tenendo l’Atalanta a sette punti di distanza e rosicchiando qualcosa alla seconda in classifica. L’altro big batch del turno era tra Juventus e Roma: anche qui il pareggio sarebbe stato il risultato migliore, ma alla fine i bianconeri hanno avuto la meglio consolidando il loro primo posto, mentre la sconfitta dei giallorossi aiuta la Lazio a solidificare il terzo posto. E’ stato un turno difficile ma la prima squadra della Capitale ne è uscita con il sorriso.