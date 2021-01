Serie A senza pubblico, ecco quanto perde la Lazio per mancati incassi

La Lazio ha subito danni – per i mancati incassi da botteghino – del valore di 20 milioni. Il report completo sul campionato italiano

Secondo quanto ricostruito da La Stampa nella sua edizione odierna, la Juventus è la società di Serie A che ha subito i maggiori danni per i mancati incassi da botteghino (80 milioni). Completano il podio l’Inter con 60 milioni di mancati incassi e il Milan con 40 milioni.

Perdite in doppia cifra anche per Roma (38 milioni), Lazio e Atalanta (20 milioni), Napoli (17 milioni), Fiorentina (15 milioni), Udinese (11 milioni) e Bologna (10 milioni). Perdono importanti anche per Sampdoria (7,5 milioni), per Torino (7 milioni come Genoa e Verona), Cagliari (6,5 milioni), Sassuolo e Parma (6 milioni), Benevento (5 milioni), Crotone (4 milioni) e Spezia (3 milioni).

Più in generale si tratta di un fattore che pesa negativamente per il 15% sul fatturato della Serie A. Tutto questo senza avere certezza alcuna su una data di riapertura degli stadi.