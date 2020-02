Serie A, l’Atalanta stende in rimonta la Roma: la sfida Champions è la sua

Serie A, finisce 2-1 il match che si è giocato fra l’Atalanta e la Roma valido per la ventiquattresima giornata di campionato

Spettacolo Atalanta: i bergamaschi ribaltano tutto e sovrastano la Roma. Nella serata del sabato di Serie A è andata in scena a Bergamo la sfida Champions fra le due squadre che si giocano il quarto posto in classifica. Match molto equilibrato allo Gewiss Stadium nei primi quarantacinque minuti tra Atalanta e Roma: proprio sul finire del temo regolarmente della prima frazione di gioco arriva lo 0-1 dei giallorossi con la firma di Dzeko. I nerazzurri riportano sulla parità il risultato con un gol di Palomino al minuto 50′ e arriva il raddoppio atalantino con Pasalic, appena entrato al posto di Zapata, che sigla il 2-1 al 59′. Con questo risultato l’Atalanta sale in classifica a 45 punti, a -8 dalla Lazio che giocherà domani sera contro l’Inter mentre la Roma rimane statica al quinto posto a 39, sempre a 14 distanze dai biancocelesti. La Champions sta diventando sempre più un appuntamento fisso per la squadra di Gasperini.