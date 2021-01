Serie A, la Lazio non sa più vincere in trasferta: si torna al marzo 2016

La Lazio a Parma per migliorare il bottino in trasferta

Le ultime trasferte della Lazio hanno portato frutti amari. Gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto solo due punti nelle ultime tre trasferte di campionato, due pareggi con Benevento e Genoa e la sconfitta di San Siro col Milan. Immobile e compagni vanno a Parma per tornare a vincere lontano dall’Olimpico. Come ricorda Opta, l’ultima volta in cui la Lazio ha giocato più gare esterne di fila in Serie A senza successi è stata nel marzo 2016, in cui inanellò sei pareggi consecutivi con Pioli in panchina.