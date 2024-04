Cagliari, il ds Bonato: «Dopo la gara contro la Lazio abbiamo…» Le parole del direttore sportivo dei rossoblù

Intervistato da Radio Sportiva, il ds del Cagliari, Nereo Bonato, è tornato a parlare della gara contro la Lazio:

COS’E’ CAMBIATO- «All’indomani della sconfitta con la Lazio c’è stato un intervento del presidente che ha rinnovato la fiducia a tutto lo staff, invitando a dare il massimo. Per tutti è stata una scossa significativa per ripartire con nuove prospettive. Da quel momento in poi è iniziato un altro campionato con risultati che ci hanno consentito di rientrare in piena lotta per la salvezza, speriamo nelle ultime cinque partite di proseguire su questa strada.»

CONTINUA SU CAGLIARINEWS.24