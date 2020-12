Serie A, la Juventus vince 3-1 a Marassi contro il Genoa

Serie A, la Juventus vince a Marassi contro il Genoa

La Juventus vince 3-1 col Genoa a Marassi e raggiunge il Napoli a 23 punti in classifica. Avanti i bianconeri con il primo gol stagionale di Paulo Dybala, poi il pareggio dell’ex Sturaro prima di una doppietta su calcio di rigore di un Cristiano Ronaldo (non brillantissimo in precedenza) negli ultimi 10 minuti. E’ un 3-1 meritato quello della compagine guidata da Andrea Pirlo, che dà seguito all’ottima vittoria di Barcellona in Champions League.