Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Lecce 2-1

Serie A, alla fine della gara delle 18 tra Roma e Lecce questa è la classifica aggiornata aspettando il posticipo tra Fiorentina e Juve

Inter 28

Juventus 23*

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Fiorentina 17*

Roma 17

Monza 16

Lazio 16

Lecce 13

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11

Sassuolo 11*

Udinese 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Empoli 7*

Salernitana 4