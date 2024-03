Serie A, la classifica aggiornata dopo Inter-Genoa 2-1

Serie A, al termine della gara del Meazza tra le due compagini questa è la classifica del campionato

Termina con una vittoria per l’Inter contro il Genoa di Gilardino per 2-1, che consente alla formazione di Inzaghi di aggiudicarsi tre punti per consolidare il primato. Alla luce del successo dei nerazzurri, questa la classifica aggiornata

Inter 72

Juventus 57

Milan 56

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino 37

Monza 36

Genoa 33

Lecce 25

Empoli 25

Udinese 24

Frosinone 24

Hellas Verona 23

Cagliari 23

Sassuolo 20

Salernitana 14

* una partita in meno