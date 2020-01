Serie A, la befana riporta il campionato

Tra oggi e domani riparte il campionato di Serie A: tanti sono gli intrecci e tanti gli scenari che si possono aprire

L’Epifania tutte le feste si porta via: fortunatamente durante l’ultima ricorrenza delle festività natalizie avviene uno scambio alla pari, con la befana che con la sua scopa spazza via la tombola e panettoni vari e riporta la Serie A a tutti gli appassionati di calcio.

Ricomincia oggi alle 12:30, il campionato italiano: Brescia-Lazio come antipasto di questa 18^ giornata. A seguire Spal-Hellas Verona alle 15:00 e Genoa-Sassuolo alle 18:00, daranno corpo alla lotta per la salvezza. In ottica Champions questa sera ci sarà all’Olimpico Roma-Torino: Mazzarri deve fare punti per rimanere aggrappato al treno Europa, mentre i giallorossi non possono permettersi uno stop in casa. Nella giornata di domani ci saranno le partite più consistenti, con l’Atalanta che affronterà il Parma, la Juventus ospiterà il Cagliari e chiuderà la giornata la gara più succulenta: Napoli-Inter.