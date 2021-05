Serie A, crollo Juve contro il Milan. Ora la Champions si complica

Crollo inaspettato e senza scusanti per la Juve di Pirlo, che subisce 3 gol dal Milan. I bianconeri attualmente sono al quinto posto

La stagione della Juve, di per sè molto negativa, rischia di prendere una piega drammatica. La classifica piange, i bianconeri sono al quinto posto dopo la sconfitta umiliante subita contro il Milan. La squadra di Pirlo non è praticamente mai stata pericolosa se non nel finale, quando il match era ampiamente compromesso.

I rossoneri dominano e portano a casa 3 punti che valgono molto di più. La squadra di Pioli si porta in vantaggio nel primo tempo con Brahim Diaz, fallendo poi un rigore nel secondo tempo con Kessie. La Juve non trae forza dall’episodio e anzi crolla sotto i colpi di Rebic e Tomori.