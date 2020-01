Serie A, l’Inter si ferma a Lecce e la Lazio sorride

Nella partita in programma oggi alle 15:00 al Via del Mare, l’Inter pareggia contro il Lecce. La Lazio potrebbe essere seconda

Il match delle 15:00, come prima giornata di ritorno della Serie A, vede affrontarsi Inter e Lecce: al Via del Mare finisce in parità e la Lazio esulta silenziosamente.

I ragazzi di Conte passano in vantaggio al 71′ grazie alla rete del subentrato Bastoni, ma sei minuti dopo replica Mancosu riportando la parità. La classifica ora vede i nerazzurri a quota 47, con i biancocelesti a due punti di distanza ma con una gara da recuperare: se contro l’Hellas dovesse andare bene, i capitolini potrebbero essere secondi da soli.