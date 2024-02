Serie A, il Sassuolo ha scelto un ex Lazio come erede di Dionisi: i dettagli

Serie A, il club emiliano ha definito il sostituto di Dionisi appena esonerato e sarà una vecchia conoscenza della Lazio: ecco chi è

Un altra panchina di serie A è pronta a ripartire dopo l’esonero del suo allenatore. Il Sassuolo dopo l’addio a Dionisi ha deciso di ricominciare da Davide Ballardini, il quale è in pole position per sostituire l’ex Empoli. A riportare la notizia è TMW spiegando però che l’ostacolo risulta essere il contratto che lega l’ex Lazio con la Cremonese, e in caso di un clamoroso colpo di scena il club emiliano avrebbe pronto come piano B Semplici.