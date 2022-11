Serie A, il Napoli vince anche contro l’Udinese: termina 3-2 al Maradona

Il Napoli di Spalletti vince anche contro l’Udinese nella gara che apre il sabato di serie A per 3-2 e ottiene l’11°vittoria consecutiva

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi, e chiude il 2022 con l’ennesima vittoria in campionato. Gli azzurri di Spalletti, trionfano contro l’Udinese 3-2 grazie alle reti di Osimhen al 15′, Zielinski al 31′ e Elmas al 58′. Non bastano per la rimonta le reti di Nestorovski e Samardzic per i friulani.