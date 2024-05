Serie A, il campionato ricorderà le vittime sul lavoro di Casteldaccia: il comunicato

Serie A, in occasione del turno di campionato del weekend il campionato ricorderà le vittime della tragedia di Casteldaccia

Non smettono purtroppo di susseguirsi le tragedie sul lavoro in Italia, e questa volta ad essere coinvolta è stata la città di Casteldaccia. La serie A a tal proposito ricorderà ciò che è accaduto e le vittime con un minuto di silenzio, come dimostra il comunicato della FIGC

COMUNICATO – In memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA), il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticip