Serie A, i risultati delle sfide delle 18.30: in campo Empoli e Parma

Serie A, alla luce delle sfide delle 18.30 che hanno visto in campo Empoli e Parma ecco come cambia la classifica

Il turno di serie A volge verso la sua conclusione, ora è in campo la Lazio nel match contro il Cagliari, ma alle 18.30 sono andate in campo Empoli-Como e Parma-Genoa ed entrambe si sono concluse rispettivamente 1-0 ma per toscani e liguri e questa è la classifica aggiornata in attesa dei biancocelesti

Napoli 25 punti

Inter 24

Atalanta 22

Fiorentina 22

Juventus 21

Lazio 19*

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Empoli 14

Roma 13

Hellas Verona 12

Cagliari 9*

Parma 9

Como 9

Genoa 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8