Serie A, alle 18.30 sono andati in scena i due match del giovedì valevoli per il turno infrasettimanale: i risultati

Alle 18.30 sono andati in scena due match che hanno aperto il giovedì del turno infrasettimanale di serie A. A scendere in campo sono state Frosinone-Fiorentina che si sono divise la posta in palio visto l’1-1 finale dello Stirpe, e Monza-Bologna anch’essa terminata in parità ma 0-0.