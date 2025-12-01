Serie A, rivoluzione in arrivo? Il VAR a chiamata diventa realtà? Le ultimissime

Serie A, pronta la rivoluzione! Svolta in arrivo? Il VAR a chiamata diventa davvero realtà? Le ultimissime notizie

Il calcio italiano potrebbe essere alla vigilia di una svolta epocale. Dopo settimane di polemiche arbitrali e discussioni sulla discrezionalità del VAR, l’AIA sta valutando l’introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema destinato a cambiare radicalmente la gestione delle partite.

Cos’è il FVS e come funziona

Non si tratta di un semplice “VAR a chiamata”, ma di una revisione profonda del protocollo. Già sperimentato in Serie C e nella Serie A femminile, il FVS prevede un quarto ufficiale dedicato a bordo campo che mostra le immagini all’arbitro centrale quando arriva una richiesta dalla panchina. Nessuna interpretazione, solo supporto tecnico.

Le challenge degli allenatori

La vera novità è l’introduzione delle challenge, sul modello di tennis e pallavolo. Ogni allenatore avrà due chiamate a partita per chiedere la revisione di episodi cruciali: gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. Se la chiamata è corretta, la card resta; se è sbagliata, viene persa.

Obiettivi: meno polemiche, più trasparenza

Il FVS punta a ridurre drasticamente le contestazioni, dando ai club un ruolo attivo nella correzione degli errori e aumentando la trasparenza del processo decisionale. Una rivoluzione che potrebbe presto approdare anche in Serie A.

