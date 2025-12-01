 Serie A, rivoluzione in arrivo? Il VAR a chiamata diventa realtà? Le ultimissime
Connect with us

Campionato News

Serie A, rivoluzione in arrivo? Il VAR a chiamata diventa realtà? Le ultimissime

Campionato News

Lazio, possibili squalifiche per i biancocelesti: occhi puntati sul referto di Collu

Campionato News

Serie A e arbitri sotto accusa, la durissima critica di Damascelli! Ecco cosa ha detto

Campionato News

Milan Lazio, l’ex arbitro Calvarese fa chiarezza: la sua verità sul caso Pavlovic, i dettagli

Campionato Hanno Detto

Zazzaroni durissimo dopo Milan Lazio: «Collu è riuscito nell’impresa di rendere assegnabile un rigore discutibile»

Campionato

Serie A, rivoluzione in arrivo? Il VAR a chiamata diventa realtà? Le ultimissime

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

var

Serie A, pronta la rivoluzione! Svolta in arrivo? Il VAR a chiamata diventa davvero realtà? Le ultimissime notizie

Il calcio italiano potrebbe essere alla vigilia di una svolta epocale. Dopo settimane di polemiche arbitrali e discussioni sulla discrezionalità del VAR, l’AIA sta valutando l’introduzione del Football Video Support (FVS), un sistema destinato a cambiare radicalmente la gestione delle partite.

Cos’è il FVS e come funziona

Non si tratta di un semplice “VAR a chiamata”, ma di una revisione profonda del protocollo. Già sperimentato in Serie C e nella Serie A femminile, il FVS prevede un quarto ufficiale dedicato a bordo campo che mostra le immagini all’arbitro centrale quando arriva una richiesta dalla panchina. Nessuna interpretazione, solo supporto tecnico.

Le challenge degli allenatori

La vera novità è l’introduzione delle challenge, sul modello di tennis e pallavolo. Ogni allenatore avrà due chiamate a partita per chiedere la revisione di episodi cruciali: gol, rigori, espulsioni dirette e scambi di identità. Se la chiamata è corretta, la card resta; se è sbagliata, viene persa.

Obiettivi: meno polemiche, più trasparenza

Il FVS punta a ridurre drasticamente le contestazioni, dando ai club un ruolo attivo nella correzione degli errori e aumentando la trasparenza del processo decisionale. Una rivoluzione che potrebbe presto approdare anche in Serie A.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.