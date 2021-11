Serie A, Friuli in zona gialla: le novità per Udinese-Milan

Con il Friuli che entra ufficialmente in zona gialla, ecco quello che succederà in Udinese-Milan , in programma l’11 dicembre

Il Friuli Venezia Giulia, da lunedì 29 novembre, entrerà in zona gialla. In tutto ciò ci saranno delle novità per Udinese-Milan, che verrà giocata l’11 dicembre alle 20.45 alla Dacia Arena.

Infatti la Regione adotterà provvedimenti, ma non diminuirà la capienza dello stadio da 75% a 50%. Per di più non saranno toccati nemmeno i palazzetti dello sport, che non passeranno dal 50% al 35%.