Serie A, le formazioni di Cagliari Fiorentina: le scelte del match - Lazio News 24

Serie A, le formazioni di Cagliari Fiorentina: le scelte del match
Oggi la sfida valida per la prima giornata di Serie A Cagliari Fiorentina (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Felici, S. Esposito, Luvumbo. All. Pisacane (da confermare)
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean. All. Pioli