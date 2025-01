Serie A, la classifica aggiornata dopo Fiorentina-Napoli 0-3

Serie A, alla luce della roboante vittoria al Franchi del Napoli ecco come cambia la classifica e la posizione della Lazio

Volge verso la sua conclusione il sabato di un turno ridotto di serie A, visto che non giocheranno Inter Juventus Atalanta e Milan, impegnate in Supercoppa a Riad. In attesa del super match tra Roma e Lazio alle 18 di oggi sono scese in campo Fiorentina e Napoli, e ad avere la meglio sono stati gli azzurri di Conte con un netto 3-0. Questa la classifica aggiornata

Napoli 44 (19 partite)

Atalanta 41 punti (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (18)

Juventus 32 (18)

Fiorentina 32 (18)

Bologna 28 (17)

Milan 27 (17)

Udinese 24 (18)

Roma 20 (18)

Torino 20 (18)

Empoli 20 (19)

Genoa 19 (18)

Parma 18 (18)

Como 18 (18)

Verona 18 (18)

Lecce 16 (18)

Cagliari 14 (18)

Venezia 14 (19)

Monza 10 (18)