Serie A Femminile: la programmazione delle prime 2 giornate di ritorno

La Divisione Calcio femminile della FIGC ha comunicato la programmazione delle prime due giornate del girone di ritorno di Serie A. La Lazio Women tornerà in campo sabato 15 gennaio alle 14:30 contro la Sampdoria e la partita sarà visibile su Tim Vision così come la sfida in programma domenica 23 gennaio contro l’Inter in programma allo stesso orario. Ecco la programmazione completa:

Giornata 12

Sabato 15 gennaio

Roma-Empoli 12:30 (TIMVISION)

Sampdoria-Lazio 14:30 (TIMVISION)

Hellas Verona-Milan 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 16 gennaio

Fiorentina-Sassuolo 12:30 (TIMVISION)

Pomigliano-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Inter-Napoli 14:30 (TIMVISION)

Giornata 13

Sabato 22 gennaio

Sassuolo-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Pomigliano 14:30 (TIMVISION)

Juventus-Fiorentina 14:30 (TIMVISION e LA7)

Domenica 23 gennaio

Napoli-Roma 12:30 (TIMVISION)

Lazio-Inter 14:30 (TIMVISION)

Milan-Sampdoria 14:30 (TIMVISION)