Serie A, De Rossi non vuole mollare: «Vogliamo tenere LONTANA la Lazio» Le parole del tecnico giallorosso

Cosi Daniele De Rossi nella conferenza stampa pre Empoli Roma:

«Come ogni ultima partita di campionato, ci sono sempre degli addii. Noi abbiamo 7-8 prestiti e 2 in scadenza, tenendo conto di ciò la formazione sarebbe già fatta e magari anche un po’ confusa. Magari andranno via anche calciatori non in scadenza, magari qualcuno in prestito rimarrà, non lo possiamo sapere. Io devo pensare a mandare in campo la squadra migliore per vincere la partita, com’è giusto che sia. Chiaro che la gara pesa più per l’Empoli, ma noi vogliamo fare più punti possibile per tenere più lontana la Lazio e anche per continuare il trend del nostro campionato: basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere senza nulla chiedere alla propria stagione, ed è giusto così. Faremo la nostra partita»