Serie A, domani incontro con il comitato medico della FIGC

I vertici della Lega Serie A si incontreranno domani in giornata con il comitato scientifico della FIGC per importanti novità

Domani forse si farà chiarezza in modo definitivo sul futuro della Serie A e non solo. Infatti, come riporta Sky Sport, i vertici di Lega si incontreranno con il comitato scientifico della FIGC.

In programma ci sono informazioni sulle linee guida da rispettare alla ripresa dei campionati e dettagli riguardanti i tempi e le modalità di ripristino della normalità. Domani sapremo come e quando il calcio in Italia rivedrà la luce.