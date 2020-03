Serie A, Del Piero: «Ripresa senza pubblico? Da valutare»

L’ex capitano della Juventus ha detto la sua sulla possibilità di riprendere la Serie A senza tifosi allo stadio

Serie A sì, Serie A no? Questo è il dilemma che affligge le massime cariche del calcio italiano in questi giorni. La pandemia non si placa ed al momento e impensabile una ripresa nel prossimo mese, ma comunque si stanno valutando le possibili opzioni.

Una delle tante, vedrebbe il campionato ricominciare senza gli effettivi protagonisti: i tifosi. A tal proposito, Alessandro Del Piero si è espresso a Radio24: «Mi auguro prevalga la gioia di tornare finalmente a giocare. Ci sarà un po’ di rodaggio da un punto di vista fisico e psicologico al rientro, per quanto uno si possa allenare a casa, non è la stessa cosa. Tornare in campo appena possibile ma senza pubblico? Tutto ciò che c’è attorno al calcio, anche dal punto di vista economico, è qualcosa da valutare. Non è semplice garantire agli addetti ai lavori che sarà tutto ok allo stadio, ma quando poi vai a casa? In giro? Se ci saranno le condizioni che un rientro senza pubblico possa garantire la fine del campionato e lo spettacolo, anche solo in tv potrebbe essere un passatempo per i tifosi a casa».