Serie A, cresce l’affluenza allo stadio: Derby battuto solo da Inter-Cagliari

Serie A, i tifosi stanno tornando allo stadio e i match della ventunesima giornata ha alzato l’audience secondo LaPresse.it

E’ febbre Serie A: questo campionato sta riportando i tifosi allo stadio sia per la lotta scudetto che per la combattuta corsa alla Champions. La media degli spettatori cresce partita dopo partita e secondo LaPresse.it nella seconda giornata di campionato si sono registrate almeno 30.000 persone negli stadi. E’ la seconda volta durante questa stagione, quarta volta in dieci anni. Un weekend dagli appuntamenti importanti: il Derby ha portato all’Olimpico 59.902 spettatori, 40.000 romanista e quasi 20.000 biancocelesti. Ma la stracittadina non è stato il match più visto: Inter-Cagliari ha registrato ben 70.465 tifosi tra paganti e abbonati. Solo 39.111 al San Paolo per Napoli-Juventus. L’incremento è pari al 9% durante questa stagione 2019/20.