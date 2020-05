Serie A, un occhio anche in Germania: la decisione di fermare o meno la Bundesliga potrebbe influenzare anche l’Italia

Si guarda in Germania per la riapertura della Serie A. Come riporta Repubblica infatti la decisione che verrà presa mercoledì dalla cancelliera Angela Merkel influenzerà e non poco l’Italia.

Se infatti si decidesse di far ripartire la Bundesliga anche la Serie A avrebbe maggiori speranze di ripresa, al contrario con Ligue 1 e Bundes fermate le speranze sarebbero davvero ridotte.