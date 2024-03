Serie A, come cambia la classifica dopo Lazio-Juventus 1-0

Serie A, alla luce della vittoria della Lazio sui bianconeri ecco come cambia la classifica in attesa di Fiorentina-Milan

Al termine della partita vinta dalla Lazio in extremis contro la Juventus decisa dal gol di Marusic, ecco come cambia la classifica di serie A in attesa di Fiorentina-Milan che chiude il sabato pre-pasquale

Inter 76

Milan 62

Juventus 59*

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 50

Lazio 46*

Napoli 45*

Torino 44*

Fiorentina 43**

Monza 42*

Genoa 35*

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 25*

Sassuolo 23

Salernitana 14