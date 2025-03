Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Como 2-1

Condividi via email

Serie A, alla luce della vittoria della formazione giallorossa in rimonta contro i lombardi ecco come cambia la classifica del torneo

La domenica di serie A volge verso la sua conclusione, e a far calare il sipario sul turno domenicale sarà il posticipo del Meazza tra Milan–Lazio. Alle 18 all’Olimpico è andato in scena il match tra la Roma e il Como, e ad aver la meglio dopo lo spavento iniziale è stata la formazione di Ranieri che si è imposta con un netto 2-1. Questa la classifica in attesa della partita dei biancocelesti

1. Inter 58 punti

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Juventus 49*

5. Lazio 47*

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Roma 43

9. Milan 41*

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28

14. Verona 26*

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14