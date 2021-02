La Serie A celebra Immobile sui social: i numeri del bomber – FOTO

La Lega di Serie A ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con le statistiche di Ciro Immobile in questo campionato

Un’altra stagione pazzesca quella di Ciro Immobile, che sta trascinando la sua Lazio nella corsa per un’altra qualificazione in Champions League. I biancocelesti, infatti, domenica scorsa hanno ottenuto il sesto successo consecutivo in casa contro il Cagliari, proprio grazie ad un gol del bomber di Torre Annunziata.

Per questo, la Lega di Serie A ha voluto celebrare i numeri incredibili di Re Ciro sui social. Con un post su Instagram, l’account ufficiale del campionato ha pubblicato una foto che ritrae la maglia numero 17 dell’attaccante, con sotto le sue statistiche: 1613′ minuti giocati, 14 gol, 3 assist e 56 tiri totali. Numeri da capogiro, per un giocatore incredibile.