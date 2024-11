Serie A, il campionato più equilibrato di sempre: sei squadre in due punti. I precedenti

Serie A, nell’era dei tre punti non era mai capitata questa situazione dopo dodici giornate di campionato

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nell’era dei tre punti non era mai capitato che dopo dodici giornate ci fossero addirittura sei squadre in soli due punti. È il campionato più equilibrato di sempre e Lazio, Napoli, Fiorentina, Atalanta, Inter e Juve non vogliono mollare proprio adesso.

Per ritrovare una situazione del genere bisogna tornare al campionato ’83/’84, quando c’erano Juventus e Roma a 16 punti, poi Verona, Torino e Samp a 15, infine Fiorentina e Milan a 14. A quell’epoca, però, i punti per la vittoria erano soltanto due.