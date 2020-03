Serie A, La Russa risponde a Giletti: «Lotito non è contento del rinvio dei match»

I due hanno avuto uno scontro in merito al rinvio di metà delle partite della 26^ giornata mentre la Lazio ha giocato regolarmente

Caos Serie A: il rinvio di molte partite fra la 25^ e la 26^ giornata di campionato ha scatenato fiumi di polemiche. Una di queste è andata in onda ieri sera su La 7 durante il programma Non è l’Arena di Massimo Giletti: il conduttore, noto tifoso juventino, si è scagliato contro Claudio Lotito definendolo responsabile dello slittamento:

«Lui gode, così a maggio la sua Lazio dovrà giocare solo 4 match mentre Juve e Inter molti di più. Non vedo chi possa essere il responsabile».

Pronta la risposta del politico dalla fede interista Ignazio La Russa, che ha replicato così:

«Non è vero, Lotito è il primo a non essere soddisfatto della situazione. Ho parlato con lui, e non è per nulla contento, non è responsabile di niente. La responsabilità è stata presa dal presidente di Lega, è stata solo una sua decisione e reputa di aver fatto bene».