Serie A: il Bologna batte l’Atalanta, ecco come cambia la classifica per la Lazio

Il Bologna di Thiago Motta rimonta l’Atalanta e cambia ancora la classifica per la Lazio, che si allontana dalla Champions League

Il Bologna di Thiago Motta non si ferma più, e a Bergamo piega anche l’Atalanta in rimonta, cambiando ancora la classifica della Serie A, che si complica sempre di più per la Lazio.

I biancocelesti infatti, si ritrovano ora a -11 dal quarto posto, per via della sconfitta con il Milan. L’obbiettivo stagionale di raggiungere la Champions League sembrerebbe ormai virtualmente sfumato.