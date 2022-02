Serie A, colpaccio del Cagliari a Bergamo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Colpaccio del Cagliari in casa dell’Atalanta nel lunch match di questa domenica di >Serie A: protagonista Pereiro

La domenica di Serie A è partita con il botto e con la sorpresa. Il Cagliari ha infatti espugnato Bergamo, vincendo 2-1.

Grande protagonista Gaston Pereiro, autore di una doppietta. Inutile per gli uomini di Gasperini il pareggio momentaneo di Palomino. A pesare anche l’espulsione di Musso, che ha lasciato i padroni in casa con l’uomo in meno per buona parte della ripresa.