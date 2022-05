Asta per Save The Children da parte della Serie A in occasione della finale di Coppa Italia: presente anche la maglia di Milinkovic

Bellissima iniziativa della Serie A, che in occasione della finale di Coppa Italia, ha lanciato un’asta benefica per Save The Children in collaborazione con Ebay.

Tra i cimeli messi all’asta -maglie, scarpini e palloni tra gli altri- anche la maglia di Milinkovic-Savic.