Serie A, nuova assemblea fissata per venerdì: sul piatto ancora i diritti tv

Serie A, nuova assemblea prevista per venerdì: si discuterà ancora una volta della questione relativa ai diritti tv

Nuova assemblea della Lega Serie A in programma per venerdì 23 aprile. I 20 club si ritroveranno in videoconferenza venerdì per discutere ancora dei diritti tv. La questione discussa, nel dettaglio, sarà quella relativa al bando per il pacchetto 2, quello che permette di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata in co-esclusiva con Dazn.

Nelle scorse settimane Sky aveva fatto un’offerta da 87,5 milioni di euro che non era stato accettato: venerdì la nuova discussione.